O ex-goleiro Marcos alfinetou os jogadores do Palmeiras após a eliminação para o São Paulo na semifinal do Campeonato Paulista. O ídolo alviverde comentou uma publicação do jornalista Alex Müller no Instagram e disse que alguns atletas "somem" em decisão. A equipe perdeu para o rival nos pênaltis na tarde deste domingo (7).

"Decisão tem uns maluco que some (sic)", escreveu o ex-jogador em uma publicação que diz que a classificação do Tricolor à final foi justa.

Na sequência, Alex Müller respondeu ao comentário do ex-goleiro com outra alfinetada: "e nem pênalti bate, né?", escreveu o jornalista.



Marcos, ex-goleiro do Palmeiras - Foto: Reprodução/Instagram

Apesar de não citar nomes, o comentário soa como uma indireta aos principais jogadores do elenco – Dudu e Felipe Melo não estiveram presentes na disputa por pênaltis. A ausência do atacante, inclusive, foi bastante questionada por torcedores após a partida.

O Palmeiras foi eliminado pelo São Paulo por 5 a 4 nos pênaltis após empate sem gols. Ricardo Goulart e Zé Rafael desperdiçaram as cobranças que culminaram na eliminação do time comandado por Felipão.

Agora, o Palmeiras foca na Libertadores. Na quarta-feira (10), a equipe recebe o Junior Barranquilla-COL pela fase de grupos da competição continental.

Folhapress