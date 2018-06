Após derrubar Alemanha, Coreia do Sul convoca festa em aeroporto

A Coreia do Sul surpreendeu o mundo nesta quarta-feira (27) ao vencer a Alemanha por 2 a 0 e eliminar a atual campeã ainda na fase de grupos da Copa do Mundo da Rússia. O triunfo deu vaga aos sul-coreanos nas oitavas, mas, ainda assim, eles querem festa na volta para casa.

No Instagram, a KFA (Associação de Futebol da Coreia, na sigla em inglês) publicou um comunicado pedindo o apoio dos torcedores na chegada ao país.

"É o horário de chegada do time de futebol da Coreia do Sul! 29 de junho (sexta), às 13h50, no Terminal 2 do Aeroporto Internacional de Incheon. O número do voo é KE0930. Eu apreciaria o seu encorajamento e aplausos", escreveu.

Os sul-coreanos chegaram ao duelo contra a Alemanha zerados no Mundial e já sem chance de classificação ao mata-mata. Porém, dentro de campo, eles seguraram a pressão dos alemães e marcaram dois gols no segundo tempo para ficarem com a vitória.

O triunfo deixou a Coreia do Sul com três pontos, na terceira colocação do Grupo F, enquanto a Alemanha terminou na lanterna da chave e foi eliminada na fase de grupos pela primeira vez na história.

Folhapress