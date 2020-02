Após derrota na Eslovaquia, Sarah Menezes segue na briga por vaga olímpica

A judoca piauiense Sarah Menezes segue buscando a tão sonhada vaga para os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, no Japão. Após ser eliminada pela sérvia Nadeza Petrovic, no Open de Bratislava, na Eslováquia, disputado no último final de semana, a campeã olímpica permanece em solo europeu onde deve disputar dois grandes torneios.



A atleta piauiense precisa de resultados positivos. Isso porque tem até maio para selar uma vaga em Tóquio. Ao todo, já são quatro competições sem medalhas, o que acaba distanciando a judoca do ranking mundial. Cerca de 2.000 pontos separam a piauiense da vaga olímpica.

Sarah Menezes. Foto: Elias Fontenele.

No próximo final de semana, a atleta disputará o Grand Slam de Dusseldorf, na Alemanhã, competição que dará 1.000 pontos ao vencedor da categoria. Já em março, a piauiense sobre novamente aos tatames, mas desta vez disputa o Grand Prix de Rabat, no Marrocos, onde o primeiro lugar valerá 700 pontos.

Os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 acontece de julho a agosto. Essa pode ser a última participação da Sarah Menezes em jogos olímpicos, que completa 30 anos em março.

Adriana MagalhãesJorge Machado, do Jornal O Dia