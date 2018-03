Após derrota em clássico, Dorival deve deixar o São Paulo

Dorival Júnior deve ter um dia decisivo no São Paulo. Após a derrota para o Palmeiras por 2 a 0, na quinta-feira (8), o treinador corre o risco de perder o emprego. Assim como acontece depois de todas as partidas, uma reunião está prevista entre os integrantes do departamento de futebol e a cúpula do clube. Segundo apurou o UOL Esporte, mesmo com a classificação da equipe para as quartas de final do Campeonato Paulista, os dirigentes não estão satisfeitos com o desempenho do time e o técnico nunca esteve tão ameaçado.

Boa parte dos diretores que trabalham no Morumbi já não acredita no trabalho de Dorival, que seguia com o voto de confiança de quem está no dia a dia no CT da Barra Funda, como Raí, Ricardo Rocha e Lugano. A pressão sobre os integrantes do departamento de futebol, porém, aumentou consideravelmente para que seja feita uma mudança nos rumos.

Outro ponto que pode pesar na decisão é quem poderia assumir a equipe, mesmo que interinamente. O auxiliar Lucas Silvestre, filho de Dorival, não vai continuar no cargo caso o pai seja demitido. André Jardine, treinador da base e bem cotado no Morumbi, está em férias e ainda não tem data confirmada para o seu retorno.

Por outro lado, o clima depois de mais um revés estava pesado no Allianz Parque. Poucos jogadores quiseram conceder entrevistas -apenas Tréllez, Hudson, Rodrigo Caio e Valdívia conversaram com a imprensa. O ambiente deve contar também na avaliação dos dirigentes. Vale destacar, no entanto, que há ainda integrantes do elenco que estão ao lado do treinador e chegaram até a conversar com a diretoria para assumir a responsabilidade pelo rendimento abaixo do esperado da equipe.

Após 11 partidas no Campeonato Paulista, o São Paulo soma 14 pontos, com quatro vitórias, dois empates e cinco derrotas -com 42,4% de aproveitamento dos pontos. No domingo, no Morumbi, o time enfrenta o Red Bull e precisa de uma vitória para garantir a primeira colocação no seu grupo. A principal organizada do clube, a Independente, já convocou um protesto para ninguém entrar no estádio.

Folhapress