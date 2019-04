Após derrota, Flamengo volta ao Maracanã pela Libertadores

O Flamengo retorna ao Maracanã para novo compromisso pela Taça Libertadores, agora contra o San José (BOL), nesta quinta-feira (11), às 21h, uma semana após frustrar mais de 60 mil torcedores na derrota para o Peñarol (URU), por 1 a 0.



Os flamenguistas chegam ao duelo beneficiados, ironicamente, pelos algozes da quarta anterior (3). Na terça (9), o time uruguaio —que lidera o grupo D, com nove pontos— venceu a LDU (EQU) —terceira colocada, com quatro. O resultado ampliou a chance do Fla de se classificar antecipadamente para as oitavas.

Vice-líder, o time rubro-negro tem seis pontos e precisará somar, no mínimo, mais quatro nos próximos dois jogos para assegurar a vaga —depois dos bolivianos, que têm um ponto, enfrentará a própria LDU, fora de casa. Na rodada final, vai rever o Penãrol, desta vez no Uruguai.

Apesar de irem agora ao encontro do adversário mais frágil da chave, os rubro-negros tentam conter as expectativas, conforme afirmou o goleiro Diego Alves, destaque na vitória por 1 a 0 sobre o time boliviano na primeira rodada, na altitude de Oruro.

"Todos pensam que vai ser fácil, que vamos 'passar o carro', mas temos ali um adversário que vem bem preparado. Houve uma troca de treinador, que é um fator importante, e jogo de Libertadores nunca é fácil. Sabemos da importância da vitória, mas temos que ser cautelosos com essa emoção da parte externa."

O arqueiro também foi questionado na entrevista coletiva na véspera do jogo sobre o provável substituto de Gabriel, que cumprirá suspensão após ter sido expulso na partida anterior, mas despistou. Abel Braga aguarda liberação pelo departamento médico de Bruno Henrique, que acusa dores na coxa direita. A outra opção é Vítor Gabriel, de apenas 19 anos. Fernando Uribe, que sofreu entorse no tornozelo esquerdo no recente Fla-Flu, não vai para o jogo.

"Independentemente do jogador, quem estiver em campo já sabe o que tem de ser feito, e isso deixa a gente tranquilo. Em outras oportunidades, quem entrou correspondeu à altura. Não é algo que preocupa", completou Diego Alves.

FLAMENGO

Diego Alves, Pará, Rodrigo Caio, Léo Duarte e Renê; Cuellar e Willian Arão; Arrascaeta, Diego e Everton Ribeiro; Bruno Henrique (Vítor Gabriel). T.: Abel Braga

SAN JOSÉ

Carlos Lampe; Rodríguez, Torrico, Mena e Ariel Juárez; Mario Ovando, Didí Torrico e Sanguinetti; Rodrigo Ramallo, Saucedo e Edivaldo Rojas. T.: Miguel Ponce

Estádio: Maracanã, no Rio

Horário: 21h desta quinta

Juiz: Piero Maza (CHL)

Folhapress