Após denúncias de abuso, clube afasta ex-técnico da seleção

Após as denúncias contra o técnico Fernando de Carvalho Lopes, o clube Mesc anunciou o afastamento do acusado. Em nota publicada em seu site, a instituição afirma que o treinador, que teria abusado de ao menos 40 jovens ginastas, foi afastado de suas funções. Segundo a instituição, ele fazia apenas trabalhos administrativos atualmente e não tinha mais cargo relacionado à ginástica.

- Considerando a gravidade das acusações que recaem sobre o colaborador Fernando de Carvalho Lopes, veiculadas pela mídia na data de ontem, o clube MESC, por meio de sua administração, resolveu reforçar as cautelas anteriormente adotadas e determinou o afastamento do coloborador em questão de todas suas atividades nas dependências do Clube, até o final da apuração dos fatos pelas autoridades competentes. Reiteramos nosso compromisso com a segurança e bem-estar de nossos associados e visitantes - afirmou o Mesc em nota.

Na noite de domingo, após as denúncias feitas pelo Fantástico, o clube se posicionou em uma nota divulgada no Facebook. Em meio às declarações, afirmou que não recebe verba da Prefeitura. A reportagem, porém, encontrou ao menos um repasse de verbas, no valor de R$ 133.203,24. Confira a íntegra da nota no final do texto.

Em uma investigação que durou quase quatro meses e com depoimentos de mais de 80 pessoas, 42 ginastas e ex-ginastas alegam terem sido vítimas de algum tipo de abuso físico, moral ou sexual por Fernando de Carvalho Lopes. O técnico fez carreira no Mesc (Movimento de Expansão Social Católica), clube particular da cidade de São Bernardo do Campo, em São Paulo, e por dois anos fez parte da comissão técnica da seleção brasileira masculina de ginástica. Ele treinava Diego Hypolito e Caio Souza até ser afastado da equipe olímpica um mês antes dos Jogos Rio 2016, quando foi denunciado por um menor de idade.

Confira o pronunciamento do Mesc:

"Esclarecimento sobre a reportagem do Fantástico

Sobre a reportagem do Fantástico em referência ao Sr. Fernando de Carvalho Lopes, veiculada na noite deste domingo, o Clube Mesc esclarece que:

1. A administração do Clube nunca recebeu nenhuma reclamação ou denúncia acerca da atuação ou comportamento inadequado do Sr. Fernando de Carvalho Lopes durante os 20 anos de sua colaboração com o Clube, sendo certo ainda que as acusações que recaem sobre ele, segundo informações de seu advogado, ainda estão em fase de investigação em sede de Inquérito Policial, que tramita em segredo de justiça, razão pela qual o Clube não teve acesso a sua íntegra;

2. Há dois anos, quando do surgimento das primeiras acusações, o Sr. Fernando de Carvalho Lopes foi de imediato e, por cautela, transferido para serviços administrativos, não mantendo desde então qualquer contato direto com atletas e alunos da ginástica, ou de qualquer outra modalidade esportiva do Clube;

3. A psicóloga Thais Copini não é e nunca foi funcionária do Mesc. Ela era contratada pelos pais dos atletas, sem nenhum vínculo com o Clube;

4. O Mesc também não tem convênio e não recebe verbas de qualquer natureza da Prefeitura de São Bernardo do Campo, como afirmado na reportagem.

O Mesc, em seus 59 anos de história, sempre zelou pela segurança e bem estar de seus associados, atletas, alunos, colaboradores, prestadores de serviço e visitantes, e jamais foi ou será conivente com qualquer tipo de conduta indevida ou criminosa, e assim continuará, sempre prestando serviços de qualidade aos associados e cidadãos do ABC.

À direção do Mesc"

Globo Esporte