Após Daniel Alves, São Paulo contrata lateral espanhol Juanfran

Dois dias após anunciar a contratação de Daniel Alves , o São Paulo confirmou neste sábado (3) o espanhol Juanfran, 34, como novo reforço do time. O jogador estava sem contrato depois de deixar o Atlético de Madrid e assinou vínculo até 2020 com a equipe brasileira.

Assim como Daniel Alves, Juanfran é lateral direito. Ao longo de sua carreira, o espanhol atuou no Real Madrid, Espanyol, Osasuna, antes de chegar ao Atlético de Madrid, clube no qual conquistou sete títulos entre 2011 e 2019, entre eles duas Ligas Europa (2011 e 2012) e um campeonato espanhol (2013 e 2014).



Foto: Reprodução/ Instagram

Pela seleção da Espanha, Juanfran venceu a Eurocopa (2012).

"Quando comecei a ver e jogar futebol, eu vi no Japão um time que vestia vermelho, branco e preto jogar o melhor futebol do mundo. E sagrar-se bicampeão mundial", diz Juanfran em vídeo divulgado nas redes sociais do clube paulista. "Agora é necessário sair da Espanha para conquistar outras coisas. Meu nome é Juanfran Torres, e agora sou tricolor"

Folhapress