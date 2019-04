Após 2ª tempo adiado, Altos e 4 de Julho ficam no empate

Foto: Jailson Soares/O DIA

A semifinal do Campeonato Piauiense entre Altos x 4 de Julho aconteceu em dois dias. O motivo? As fortes chuvas na capital. A partida teve seu primeiro tempo na quarta-feira (3), às 20h, no estádio Albertão. Encerrado o primeiro tempo e depois quase 1h30min de chuvas ininterruptas, foi decidido que o segundo tempo iria acontecer apenas hoje, às 9h da manhã, no Albertão. Após os 90 minutos divididos em dois dias o jogo se encerrou com o placar de 1x 1, com gol de Eder para o Altos e Gilmar Bahia para o 4 de Julho. O jogo de volta acontece no domingo (7), às 9h, na Arena Itacoatiara, em Piripiri.



“A gente começou o segundo tempo meio sonolento na partida e deixamos o Altos jogar. Tomamos um gol de bobeira, de cabeça, sendo que temos zagueiros altos, mas depois das substituições começamos a jogar melhor. Viemos para ganhar, mas o empate está de bom tamanha, pois vamos decidir a vaga em nossos domínios”, disse Paolo Rossi técnico do 4 de Julho.

Entre jogadores, comissão técnica e treinador a certeza é que o horário dá partida causou desgaste aos dois times. Apesar disso, o Altos foi quem abriu o marcador aos 13 minutos, de cabeça, com o meia Éder. O Jacaré teve o volante Jorginho expulso aos 40 minutos e tomou o gol de empate aos 43, a vantagem segue com o time de Piripiri, pois pode jogar por um novo empate no domingo (7).

“A avaliação é ruim, pois tivemos um começo de segundo tempo muito ruim. Depois da parada técnica nosso time sentiu o desgaste. Não conseguimos fazer uma marcação forte, nosso time sentiu situação de jogo, poderíamos ter ampliado esse placar e não aconteceu e tomamos um gol em um lance estranho”, afirmou Maurílio Silva técnico do Altos.

O jogo em Piripiri está marcado para o domingo (7), às 9h, mas a Federação de Futebol do Piauí (FFP) realizou vistoria na Arena Itacoatiara, pois o muro do estádio caiu na terça-feira (2) devido as fortes chuvas dos últimos dias. Por enquanto a partida de volta se mantem para o domingo, às 9h da manhã.

Pamella Maranhão