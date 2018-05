Após 10 horas e meia, Guerrero deixa tribunal na Suíça

O mistério continua. Após mais de 10 horas, está encerrada a audiência final do julgamento por doping de Paolo Guerrero. O futuro do atacante do Flamengo e da seleção peruana foi discutido no Tribunal Arbitral do Esporte (TAS), em Lausanne, na Suíça. A decisão, porém, só será divulgada nos próximos dias. Ao deixar o local, Guerrero se disse pronto para atuar no domingo diante do Internacional, no Maracanã, pela quarta rodada do Brasileirão.

- Estou pronto para jogar.

O julgamento teve início no meio da madrugada, no horário de Brasília, e foi encerrado por volta das 14h. A defesa de Guerrero pedia a absolvição, apesar de a suspensão por doping se encerrar justamente nesta quinta-feira. Já a Fifa pedia a manutenção da suspensão e a Wada o agravamento para dois anos.

Relembre todos os detalhes do caso de doping envolvendo Paolo Guerrero

O atacante peruano foi uma das testemunhas a depor no processo e deixou o tribunal otimista.

- Estou contente pelo o que eu disse. Disse tudo o que tinha que dizer. Agora é esperar a decisão. Estou confiante.

Guerrero foi recepcionado, pela manhã, por cerca de 15 torcedores peruanos (aos gritos de "Paolo é inocente!") e também jornalistas. Os compatriotas fizeram manifestações de apoio ao longo do dia. Um brasileiro e rubro-negro que reside em Lausanne também estava na porta do TAS.

- Agradeço a todo o povo peruano me apoiando lá em Lima, e a todas as pessoas que vieram me apoiar aqui - disse.

Havia ainda mais gente no momento da saída. Pelo menos 40 torcedores cercaram o atacante e pediram fotos. O tumulto causado pela aglomeração, inclusive, dificultou a entrevista de Guerrero, que falou pouco com a imprensa.

Guerrero retorna ao Brasil na sexta-feira e está à disposição de Maurício Barbieri para encarar o Colorado. Não há previsão para divulgação do resultado. A expectativa de todas as partes é que seja "o mais breve possível", e somente um parecer em prol da Wada tiraria o jogador dos gramados e, consequentemente, da Copa do Mundo.

Globo Esporte