Apesar da derrota para o Timon, treinador elogia atuação do Cori

O Cori-Sabbá saiu de campo sem os primeiros três pontos na Série B do Piauiense, mas satisfeito com o futebol apresentado e confiante para os próximos jogos na competição. A equipe representante da cidade de Floriano, perdeu o duelo contra o Timon por 2 a 1, na segunda-feira (16), no estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina.



De acordo com técnico Valdomiro Ferreira, sua equipe esteve bem na partida e, apesar do resultado negativo, o espírito de superação demonstrado por seus comandado o deixou satisfeito e deve ser mantido na competição.

“Nós só tínhamos o Andrei como goleiro, tivemos dificuldades para regularizar outros jogadores. Sabemos que a nossa equipe carece de contratações, temos dificuldades para treinar, falta jogadores nas posições, mas pelo o que demonstrou em campo me deixa satisfeito para o futuro da competição”, disse.

Os gols da partida saíram dos pés de Eduardo, de pênalti, após falta do goleiro Andrei no zagueiro Aílton. Na etapa final, onde o Cori-Sabbá impôs o seu ritmo de jogo ofensivo, Luís Henrique apareceu e mandou para o fundo da rede deixando tudo igual em 1 a 1. A equipe de Floriano não desistiu do jogo, mas pecou na zaga e Leandro Amorim fechou o jogo em 2 a 1 para o time da casa.

Eduardo após cobrança de penalidade. Foto: Elias Fontenele.

O atacante e presidente do Cori-Sabbá Anderson Kamar também saiu satisfeito com o desempenho da equipe na estreia. “O futebol é bola na rede. Eu estou feliz pela entrega do time, nossa equipe tem atletas que conheci no interior do Piauí e no Maranhão. Vamos continuar acreditando no nosso trabalho porque mostramos para todos vocês o potencial e força do no nosso elenco”.

Na terceira rodada da Série B, o Cor-Sabbá enfrenta no próximo sábado (21), a equipe do Comercial-PI, às 15h45, no estádio Deusdeth de Melo, em Campo Maior.

Adriana MagalhãesJorge Machado, do Jornal O Dia