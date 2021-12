Atleta piauiense de handebol faz vaquinha na web para viajar e tentar vaga no Pinheiros

Ana Maria Nascimento de Sousa, tem 17 anos, e um objetivo: ser jogadora de handebol profissional. Recentemente ela decidiu fazer uma vaquinha na internet para arrecadar dinheiro e viajar até São Paulo. A intenção é passar no teste do Colégio Amorim, instituição que proporciona bolsa de estudo e convoca atletas para Esporte Clube Pinheiro (EPC). O convite foi feito pela treinadora Carla Rodrigues, auxiliar da Seleção Brasileira Juvenil.



Ana divulgou a vaquinha – via pix – nas redes sociais e aplicativos de mensagens instantâneas. Na postagem, a jovem pede ajuda para realização do sonho e fala da falta de incentivo ao esporte em Teresina, onde mora com a família. Todo o valor arrecadado vai custear o transporte e a alimentação. O período do teste vai ocorrer entre os dias 06 e 14 de dezembro. A viagem dela está marcada para o dia 08.

A atleta, que atualmente defende a camisa da escola Júlia Nunes Alves (GHC), precisa juntar o montante de R$ 1,7 mil para poder viajar. O valor acumulado até agora ainda não foi suficiente para custear os gastos com a viagem.

“Essa vai ser uma grande oportunidade, pois terei a oportunidade de representar o Piauí no Clube Pinheiros e, se tudo der certo, lutar para ganhar uma vaga na Seleção Juvenil. Por isso, estou pedindo a ajuda de todos para participar desse treinamento em São Paulo”, disse.

Desde muito pequena, Ana Maria se dedica ao esporte. Com o apoio da família, a atleta decidiu investir na carreira e passou a treinar na escola Júlia Nunes. Ela se inspira em história de personalidade que saíram de pequenos centros e ganharam o mundo.

As chaves pix para doação são:03292898374 e (86) 99410-7850.

