Aos 71 anos, Fabio Capello anuncia aposentadoria do futebol

Aos 71 anos de idade, o técnico Fabio Capello anunciou sua aposentadoria. O treinador italiano está sem clube desde que deixou o Jiangsu Suning, da China, em março. Capello fez a revelação quando foi questionado sobre a possibilidade de assumir a seleção italiana, que está sem técnico desde que não conseguiu se classificar para a Copa do Mundo.

"Já tive experiências com as seleções da Inglaterra e da Rússia. Queria treinar um clube mais uma vez, e o Jiangsu foi meu último trabalho no futebol. Fiz tudo que queria. Estou satisfeito com o que eu fiz, e agora vou curtir ser comentarista. Você sempre vence nesse trabalho", brincou Capello, em entrevista à rádio italiana "Rai".

Em sua carreira, Capello treinou Milan, Real Madrid, Roma e Juventus. Seu principal título foi a Liga dos Campeões da Uefa de 1994 com o rubro-negro italiano. Depois, Capello trabalhou nas seleções inglesa e russa antes de assumir o Jiangsu Suning em seu último trabalho com técnico.

Folhapress