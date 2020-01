Aos 53 anos, morre José Eloi, o maior jogador da história do Parnahyba

Faleceu na madrugada desta segunda-feira (06) aos 53 anos, em Parnaíba, o ex-centroavante Antônio José Eloi, considerado um dos maiores jogadores da história do Parnahyba Sport Clube nas décadas de 80 e 90. A morte foi confirmada pela diretoria do Tubarão nas redes sociais.



Eloi estava internado no Hospital Estadual Dirceu Arcoverde (HEDA), no litoral do Piauí, depois de sofrer um acidente vascular cerebral (AVC). Em nota, o Parnahyba lamentou a perda do ídolo.

José Eloi foi campeão da Taça Governador Alberto Silva, em 1988. Além disso, fez parte do elenco da seleção piauiense de futebol que fez a final da Copa de Seleções Estaduais sub-20 da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) contra o Rio Grande do Sul, que tinha como destaques os jogadores Tafarel, Dunga e Paulo Moroni.

Confira a nota do Parnahyba na íntegra:

NOTA DE PESAR

A Diretoria Executiva e o Conselho Deliberativo do Parnahyba Sport Club, neste momento de dor, se solidariza com familiares e amigos pelo falecimento do Sr. Antônio José Eloi, ocorrido na data de hoje (06.01.2020).

Neste momento de dor, nos solidarizamos com seus familiares ratificando nosso voto de pesar pela grande perda e agradecimentos a dedicação e torcida voltada ao clube, no qual foi ex-jogador e atualmente fazia parte do quadro de conselheiros do Tubarão.

Parnahyba Sport Club

Departamento de Futebol Profissional

Adriana MagalhãesJorge Machado, do Jornal O Dia