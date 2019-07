Anderson Oliveira irá disputar Etapa Brasil de Calistenia em BH

A etapa Brasil da Copa do Street Workout e Calistenia, seletiva Brasil acontece neste final de semana dias 20 e 21 de julho, em Belo Horizonte e terá o estádio Mineirão como palco das apresentações. Anderson Oliveira, 22 anos, será o único representante do Estado na competição, que pela primeira vez terá um piauiense competindo. O torneio serve como seletiva para o Mundial da modalidade que acontece no final do ano, em Hong Kong.



“O treino para essa competição está acontecendo há seis meses. Eu venho focando só nas sequencias, até porque sempre foi meu ponto fraco. De dois meses para cá que comecei a trabalhar mais nos movimentos de força, só para manter aqueles movimentos que já tinha. O importante é fazer o básico. Meu maior objetivo no campeonato é fazer meu melhor, mesmo que não passe para próxima fase, quero sair com consciência de que dei meu melhor”, conta Anderson Oliveira.



Anderson Oliveira, 22 anos, será o único representante do Estado Foto: Elias Fontinele/O Dia

Anderson treina calistenia há quatro anos e um dos nomes mais experientes do estado. O atleta vai competir na categoria avançado e vai competir de cara com mais 49 atletas por vaga na segunda fase. Depois disso, avançam 20 nomes e aí terá inicio as oitavas, quartas, semifinal e final da competição em que cinco atletas se enfrentam no que eles chamam de ‘batalha’, com apresentações de 40 segundos.

“Trabalhamos uma sequência inicial, mas o que ele precisa é ter tranquilidade, conseguir acertar as sequencias, minimizar os erros para poder avançar. Além disso, focamos em algumas coisas que possam chamar atenção na apresentação dele em relação aos adversários”, conta Igor Monteiro técnico.

A Etapa Brasil de Street Workout e Calistenia acontece neste final de semana, em Belo Horizonte, no estádio Mineirão.

Pâmella Maranhão - Jornal O Dia