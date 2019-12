Anderson Florentino é o novo técnico do Piauí Esporte Clube

Anderson Florentino é novo técnico do Piauí Esporte Clube. O Enxuga Rato anunciou nesta quinta-feira (19), por meio das redes sociais, a contratação do ex-treinador do Grêmio Desportivo São Carlense, de São Paulo. O contrato com o clube piauiense tem duração de um ano, até o fim da próxima temporada.



O treinador tem 47 anos e acumula passagens por times brasileiros e internacionais. Anderson Florentino já comandou clubes como Vitória, São Cristóvão e América-RJ e times de países como Portugal e Suíça. Com experiência em categorias de base, o técnico deve atuar na seleção de jogadores para atuarem no time principal em 2020.

Até o momento, o Piauí conta em seu plantel com 18 jogadores. A pré-temporada está prevista para começar no dia 27 de dezembro. A diretoria segue negociando novos contratos e deve anunciar nos próximos dias.

O Piauí Esporte Clube só tem em 2020 a disputado do Campeonato Piauiense 2020. A estrei acontece no dia 18 de janeiro, no estádio Lindofol Monteiro, em Teresina. O duelo será contra o 4 de Julho.

Adriana MagalhãesJorge Machado, do Jornal O Dia