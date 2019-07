Atleta brasileira vence maratona aquática na Coréia do Sul

A nadadora brasileira Ana Marcela conquistou o ouro na prova dos 5km da maratona aquática no campeonato mundial de esportes aquáticos de Gwangju, na Coreia do Sul, na noite desta terça-feira (dia 16 no horário de Brasília, manhã de quarta-feira, 17, na Coreia).



A atleta completou o percurso com 57min56s e se tornou a maior medalhista na história das águas abertas na competição, com dez pódios. Ela superou a holandesa Edith Van Dijk, com quem dividia o posto antes da conquista.

No último sábado, ela disputou a prova dos 10km, mas não subiu ao pódio. Completou a prova em 1h54min50s5 e ficou com o 5º lugar, o que lhe garantiu a classificação para os jogos olímpicos de Tóquio, em 2020.

A conquista desta terça se soma a outras nove: três medalhas de ouro, duas de prata e quatro de bronze.

Folhapress