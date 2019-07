Ana Marcela ganha segundo ouro no Mundial de Esportes Aquáticos

A nadadora brasileira Ana Marcela Cunha conquistou seu segundo ouro no Mundial de Esportes Aquáticos da Coreia do Sul ao vencer a prova de 25 km na maratona aquática, nesta sexta-feira (19). A atleta cumpriu a prova no tempo de 5h08min03s.



Com a conquista, a brasileira se tornou tetracampeã na modalidade -ela conquistou o mesmo título nos mundiais de Xangai, em 2011; Kasan, em 2015; e Budapeste, em 2017.

Na prova dos 25 km, a medalha de prata ficou com a alemã Finnia Wunram, que fez o tempo de 5h08min11s, enquanto o bronze foi da francesa Lara Grangeon, com 5h08min21s

Há três dias, na terça (dia 16 no horário de Brasília, manhã de quarta-feira, 17, no país asiático) Ana Marcela conquistou a medalha de ouro na prova dos 5 km.

