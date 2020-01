Amistoso entre Parnahyba e Moto Club é cancelado; time busca adversário

Foi de surpresa que a direto­ria do Parnahyba recebeu a no­tícia de que o amistoso diante da equipe do Moto Club, do Maranhão, não iria acontecer. A partida estava programada para o sábado (11), no estádio Pe­dro Alelaf, na cidade de Par­naíba. O jogo seria o segundo teste da pré-temporada, antes da estreia no Piauiense que acontece no dia 19 de janei­ro contra o Flamengo, no es­tádio Lindolfo Monteiro, em Teresina.



O time se posicionou atra­vés de redes sociais expli­cando que o cancelamento aconteceu por parte do time maranhense e pegou a direto­ria do Tubarão desprevenida, e também confirmaram a bus­ca por novo adversário.

A equipe comandada pelo treinador Wallace Lemos es­teve em campo no último final de semana quando en­frentou o time amador do Li­beral e venceu por 3 a 1, com destaque para atuação do meia Juninho Aracanjo, que marcou duas vezes. Um novo adversário para jogo amistoso deve ser anunciado nos próxi­mos dias.

Pâmella Maranhão, do Jornal O Dia