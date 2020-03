Amandinha é eleita melhor jogadora de futsal no mundo pela 6ª vez

Pelo sexto ano consecutivo, Amandinha, atleta do Leoas da Serra (Santa Catarina) e da seleção brasileira, foi eleita melhor jogadora de futsal no mundo. Aos 25 anos, ela é recordista com maior número de vitórias desde que a premiação feminina teve início, em 2007.



"Com certeza, 2019 foi um dos maiores anos da minha vida. A grandeza das conquistas foi inigualável", comemorou Amandinha, que conquistou a Taça Brasil e o Mundial Interclubes no ano passado pelo clube catarinense.

Além da melhor jogadora do mundo e da melhor equipe nacional, o Brasil ficou com os prêmios de melhor jogador, o melhor goleiro, e o melhor jogador jovem do ano. São eles Ferrão, Higuita e Leozinho, respectivamente.













Uol/Folhapress