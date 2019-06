O garoto que é reservado e tímido no Centro de Educação de Jovens e Adultos (Ceja) Professor Cláudio Ferreira, onde faz a 5ª etapa do EJA (Educação para Jovens e Adultos), se mostra destemido e corajoso nos tatames. Gabriel Lucas Cunha dos Santos, aluno da rede pública estadual, é puro orgulho para a família e escola. Aos 15 anos, já conquistou 30 medalhas, sendo 28 de ouro. Ele também dedica o sucesso à escola que sempre o apoiou durante as competições de judô e jiu-jitsu.



Aluno comemora 28 medalhas de ouro em competições de judô. (Foto: Divulgação)



"Estou muito contente com meu desempenho em pouco mais de um ano. Minha última medalha, por exemplo, me classifica para campeonatos nacionais e até internacionais", relata Gabriel, que já participou do Campeonato Brasileiro e Copa São Paulo e comemora a recente 13ª colocação no ranking nacional.

A diretora do Ceja, professora Zania Barbosa Oliveira, fica contente com as vitórias do aluno, que é um exemplo positivo para os demais. "Sempre incentivo e motivo os alunos a praticarem esportes ou as atividades que gostem de fazer, que se identifiquem. Fico muito orgulhosa porque os tenho como se fossem meus filhos. O Gabriel é um excelente aluno, muito centrado. Sinto-me muito feliz ao saber que ele se sente seguro e querido dentro da escola", relata a professora Zania Oliveira, que não se cansa de elogiar o rapaz. "É um garoto de ouro".

Da Redação