Altos vence Fluminense e se aproxima de classificação

A equipe do Altos anotou mais três pontos no Campeonato Piauiense Sub17. Na tarde de ontem (21) no estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina o time conquistou uma vitória maiúscula em cima do Fluminense por 3 a 0. Os gols foram marcados por Cleiton, Isaac e Guilherme. Com o resultado, o Altos chegou aos sete pontos somados e se aproxima da classificação até as semifinais. O Flu agora precisa correr atrás do prejuízo e terá como próximo adversário o River.

“Infelizmente, foi um jogo em que tudo deu errado. Tentei, tentei conversar com os meninos principalmente no intervalo, porém eles conseguiram três contra ataques rápidos, aproveitando erros e resolveram o jogo”, disse Jonielson técnico do Flu.



Foto: O Dia

O primeiro gol do Altos surgiu aos 42 minutos da etapa inicial. O atacante aproveitou o chute quase perfeito do companheiro Oto e no oportunismo abriu o placar. Inicio de segundo tempo, o 2 a 0 saiu aos 15 minutos de pênalti, com calma Isaac bateu sem chances para o goleiro. Aos 39 minutos, Guilherme Cauã fechou a conta para o Altos, aproveitando contra-ataque.

“Hoje eu posso dizer que meu time jogou o que sabe jogar. Uma vitória maiúscula, com expressividade e que deu para perceber a evolução do grupo. Seguimos respeitando os adversários, mas vamos chegar para o último jogo buscando somar mais três pontos”, comentou João Vitor.

No próximo sábado (24) o Altos volta a campo para enfrentar o Biro Esportes. O Fluminense entra em campo para enfrentar o River. Apenas dois times de cada grupo se classificaram para as semifinais. O Piauiense vale vaga Copa Brasil Sub17 2020.

Pâmella Maranhão - Jornal O Dia