Altos vence, mas é eliminado do Brasileiro Série D

Pela primeira vez em quatro anos a equipe do Altos não avança para segunda fase do Campeonato Brasileiro Série D. O time comandado por Leandro Campos, venceu o MAC, do Maranhão, por 2 a 1, gols de Manoel e Ancelmo Junior para o Jacaré. Marciano diminuiu para o Maranhão, mas o time entrou em campo sem depender somente de suas forças e a vitória do Central em cima do Atlético Cearense por 1 a 0 tirou o Altos da competição. Com o resultado, o time encerra seus compromissos na temporada e começa a pensar em 2020. O Altos tem Campeonato Piauiense, Copa do Brasil e Série D no calendário.

O jogo

O Altos começou pressionando bastante e logo aos 12 minutos, Manoel cabeceia forte, mas para fora. O MAC responde em chute cruzado, aos 21 minutos. O Altos ainda leva um susto aos 40 minutos do primeiro tempo, em recuo de bola do zagueiro Yuri que pega o goleiro Camilo para fora, mas bola vai para fora.

Com 44 minutos, Dudu Gago cruza. Goleiro Rodrigo Ramos defende, mas dá o rebote, Manoel tenta de cabeça e bola cobre o goleiro, toca a trave e sai. Aos 45, mais chance do Altos com Dudu Gago acertando a trave, mas nada de gol.

Inicio de segundo tempo e as duas equipes voltam sem mudanças. Aos 12, o tecnico do Jacaré tira Marcinho de campo e coloca Wesley. O Altos marca o primeiro gol aos 12 minutos, em chute despretensioso de Manoel, rasteiro, que morre no fundo do gol de Rodrigo Ramos. Depois disso, mas mudanças no Jacaré com a entrada de Ancelmo Junior, no lugar de Dos Santos.



O time comandado por Leandro Campos venceu o MAC, do Maranhão, por 2 a 1 - Foto: Elias Fontinele/O Dia

Mas quem chega ao empate é o time do Maranhão. Com Marciano aproveitando falha do Jacaré, em contra-ataque, o atacante fica sozinho com Camilo e leva a melhor. 1 a 1 no Lindolfo Monteiro. Aos 41 minutos, Ancelmo consegue boa jogada, chuta forte e bola entra. O Altos fez sua parte que era vencer o jogo, mas o Central de Caruaru conseguiu a vitória mínima necessária para terminar entre os melhores segundos colocados e o time piauiense encerrou sua caminha com nove pontos; três vitorias, três derrotas e o terceiro lugar no Grupo A4.

Agora, o Jacaré se planeja para temporada 2020. Como vice-campeão Piauiense o time tem Estadual, Copa do Brasil e Brasileiro Série D no próximo ano.

River perde único jogo e fica fora da 2ª fase na Série D do Brasileiro

A equipe do River foi até Belém, do Pará enfrentar o Bragantino (PA) e saiu de campo com uma derrota por 1 a 0. O time de Marcinho Guerreiro conheceu sua única derrota na competição, mas foi o suficiente para terminar em terceiro lugar do grupo e ficar de fora da segunda fase. O gol do Bragantino foi marcado por Edgar, aos 24 do segundo tempo.

O Galo Carijó saiu da Série D do Brasileiro com nove pontos; Duas vitorias, três empates e uma derrota. Como campeão piauiense da temporada 2019, em 2020 o time tem no calendário a disputada do Campeonato Piauiense, Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Série D do Brasileiro 2020

Pâmella Maranhão - Jornal O Dia