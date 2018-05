Altos treina visando jogo contra o Moto Club-MA

A equipe do Altos se prepara para enfrentar o Moto Club, do Maranhão, neste domingo (6), às 16h, no estádio Nhozinho Santos, em São Luís. O jogo, válido pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro Série D. O Altos entra em campo brigando pela liderança do grupo A5, em que o Jacaré é vice-líder com quatro pontos e o Moto é líder com seis.

Na tarde de ontem (2), Kobayashi optou por um treino voltado para posse de bola, priorizando o toque curto e rápido. Paulinho fala sobre a importância de somar pontos jogando dentro de casa. “É um confronto direto e são dois jogos, o primeiro lá e, logo em seguida, em nossos domínios e nós sabemos que não podemos deixar de somar pontos e jogar bem, apresentar um bom futebol para que quem sabe a gente possa terminar em primeiro”, disse.

O Moto Club é líder do seu grupo, mas passa por uma semana turbulenta com problemas de salários atrasadas, saídas da diretoria e também troca de comando. Apesar disso, o capitão do Altos, Dos Santos, acredita que esse tipo de problema não deixa o adversário mais frágil e a maior prova é o fato de serem campeões maranhenses desse ano e estarem na liderança do grupo na Série D.



Altos realiza treino de preparação para o jogo do próximo domingo contra o Moto Club, do Maranhão (Foto: Jailson Soares/O Dia)



“Eles estão com esses problemas desde o início do ano, então, acho que não é problema nenhum para eles. Mas nós temos a intenção de pontuar independente de ser um ou três pontos e terá oportunidade de resolver jogando em casa”, explica Dos Santos.

Essa semana, o time do Moto demitiu o diretor de futebol por problemas internos e também trocou o comando do time, que a partir de domingo (6) terá Luís Miguel como técnico. O Moto Club, do Maranhão, convive com salários atrasados há quase três meses.

