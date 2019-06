Altos: técnico confirma mudanças na formação para jogo contra MAC

O Altos vive uma semana decisiva. O time comandado por Leandro Campos entra em campo no domingo (9), às 18h, quando recebe o Maranhão, no estádio Lindolfo Monteiro. O Jacaré não depende somente de suas forças para poder se classificar, mas precisa vencer seu jogo. Além disso, torcer por uma vitória ou pelo menos um empate entre Atlético Cearense x Central de Caruaru.



“É importante que haja essa combinação de resultados, para que em condições de vitória e condições de resultados possamos nos classificar. Agora não quero precipitar nada, pois o primeiro objetivo é a classificação”, cita Leandro Campos.



Treino do Altos no Lindolfo Monteiro para o jogo contra MAC - Foto: Elias Fontinele/O Dia



O treino da tarde de quarta-feira (5) aconteceu no palco da partida, o estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina, e um dos focos foi a parte de finalização, pois marcar gols é algo fundamental nessa partida. “A gente tem que fazer nosso papel independente dos outros resultados e procurar vencer dentro de casa e depois que acabar o jogo é ver os outros resultados. Sabemos que a gente pode ganhar de 1 a 0 e se classificar, como pode ganhar de 8 a 0 e ficar de fora, mas o fato de chegar a ultima rodada com chances é o que nos dá a motivação”, acrescentou o atacante Reinaldo.

Entre as mudanças confirmadas na formação titular está a zaga, que pode ter o retorno de Leone ou Caíque, pois Ramo Baiano não se reapresentou as atividades por conta de problemas pessoais. O atacante Radsley Eduardo também é duvida, pois negocia com a diretoria seu desligamento da equipe.

O Altos precisa vencer seu jogo, torcer por vitória ou pelo menos empate do Atlético (CE) e ainda ficar de olho nos outros resultados das chaves, para não correr o risco de estar entre os dois piores segundos colocados geral. O jogo entre Altos x Mac acontece neste domingo (9), às 18h, no estádio Lindolfo Monteiro. O jogo é valido pela 6ª e última rodada da fase de grupos do Brasileiro Série D.

Pâmella Maranhão - Jornal O Dia