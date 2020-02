Altos se prepara para receber Vasco; ‘Um jogo de detalhe’

O Altos será o próximo piauiense a entrar em campo pela Copa do Brasil. O time de Fernando Tonet tem como adversário o tradicional Vasco da Gama. A partida acontece na próxima quarta-feira, 12, às 21h30, no Albertão. O empate garante a vaga para o time carioca. Aos piauienses, somente a vitória faz o time seguir na competição. Na semana, Tonet faz últimos ajustes e busca recuperar os atletas para poder usar força total na partida.



No treino dessa quinta-feira, 6, apenas os zagueiros André Bahia e Tiaguinho não treinaram, poupados por conta de dores. Internamente, a vitória do River sobre o Bahia e, por consequência, o avanço na competição nacional ecoa. "A lição é de acreditar até o final, não desistir, assim como aconteceu com eles e o que aconteceu é muito bom para o estado do Piauí", disse Tonet.



Na semana, o técnico Fernando Tonet faz os últimos ajustes na equipe para enfrentar o time carioca - Foto: Jailson Soares/O Dia



Todos estão cientes de que será um grande jogo, definido no detalhe e que derrubar um gigante do cenário nacional não é uma missão fácil. "É aquele tipo de partida definida no detalhe, nós sabemos disso e ao mesmo tempo esse fator é motivacional para cada um de nós", cita o atacante Raphael Carioca.

O Altos tem na temporada quatro jogos disputados, todos pelo Campeonato Piauiense. São três vitórias e um empate, que dá ao Jacaré a liderança na tabela do Estadual. O jogo entre Altos e Vasco acontece na próxima quarta-feira, 12, às 21h30, no Albertão, em Teresina.

Diretoria do Altos organiza venda de ingressos para jogo contra o Vasco

A venda dos ingressos para a partida entre Altos x Vasco teve início nessa quinta-feira, 6, e visando organizar e dar maior segurança a Federação de Futebol do Piauí e a diretoria do Altos se uniram. O jogo único válido pela Copa do Brasil acontece na próxima quarta-feira, 12, às 21h30, no estádio Albertão, em Teresina. O Altos precisa vencer para seguir na competição nacional. Para o Vasco, além da vitória, um empate garante classificação.

Robert Brown destacou a importância dos torcedores comprarem ingressos em locais autorizados, como forma de não cair em golpes. "O ingresso vai ter leitura, QR Code, então é importante comprar em local credenciado para conseguir entrar no estádio e para conseguir comprar meia entrada será necessário apresentar documento na compra e no dia do jogo. A gente indica também que o torcedor chegue mais cedo, para evitar transtornos, pois, por conta do processo podemos ter filas", disse o presidente da FFP.



Orientação é para que torcedor compre ingresso em locais autorizados para não cair em golpes - Foto: Folhapress



De início, foram colocados 4 mil ingressos à venda e novos lotes devem ser feitos de acordo com as vendas nos próximos dias. O estádio Albertão atualmente tem capacidade para apenas 13.500 pessoas e esse é o limite de vendas para o Altos, mandante da partida.

Os ingressos estão à venda nas lojas Mavelu, Giva Sports dentro do shopping da cidade, Centro Musical e na Sede da FFP, em Teresina. Os valores: 30,00 arquibancada placar, 50,00 arquibancada cabine e 80,00 arquibancada cadeiras.

Pâmella Maranhão, do Jornal O Dia