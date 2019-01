Altos sai atrás, mas consegue empate diante ABC-RN

Terceiro jogo e terceiro empate em 1 a 1. Esse é o retrospecto do Altos na temporada 2019 até então. Na noite de ontem (27), o Jacaré ficou no empate contra o ABC, de Natal. Quem marcou para o time visitante foi Henrique, e o zagueiro Ramon Baiano empatou para o time piauiense. O próximo compromisso do Altos pela Copa do Nordeste será no dia 9 de fevereiro, quando o time enfrenta o Ceará, em Fortaleza. Com o resultado, a equipe tem dois pontos somados em dois jogos.



O jogo

Início de jogo e poucas chances de abrir a contagem para ambos os lados. O Altos foi dono da maior posse de bola, imprimiu ritmo acelerado no começo da partida, mas não conseguia chegar com perigo ao gol do Abc (RN). O primeiro real lance de perigo surgiu aos 14 minutos, com o ABC, de Natal. Aos 16, Henrique bate falta rasteira e a bola passa pela barreira, mas Andrade defende sem dificuldades.

Com 34 minutos, mais chance do ABC, agora com Guedes. Ele bate forte, Andrade defende, mas dá o rebote e o zagueiro Ramon Baiano tira. O Jacaré responde aos 31 minutos, com Junior Paraíba, em contra-ataque, Eder avança, toca para Paraíba e ele finaliza forte, mas o goleiro Edson defende.

Início de segundo tempo os dois times voltam sem mudanças. O Altos começa um pouco mais pressionado, com o ABC jogando nos erro do time piauiense. Aos 12 minutos, a primeira mudança do Altos, com a saída de Sidney para entrada de Ancelmo Júnior. O meia da outra movimentação ao time e o Altos cresce na partida. Com 23, mais mudança e Wesley entra no Jacaré no lugar de Eder.

Quem abre o placar é a equipe de Natal, aos 16 minutos, Henrique sobe sozinho, após escanteio bem batido. 1 x 0 para o Abc.

O Altos chega ao empate em jogada parecida. Ancelmo bate o escanteio e Ramon Baiano empurra de cabeça. Tudo igual no Lindolfo Monteiro.

Depois disso, o Altos se lança ao ataque e tenta de forma incisiva o gol da virada. Aos 29, Luizão tem oportunidade, dentro da pequena área ele recebe, gira e se atrapalha na hora de bater. Logo em seguida, aos 30, Junior Paraíba tenta de longe e bola vai para fora. Com 35, foi a vez de Jorginho soltar a perna, mas nada de marcar. Quatro minutos depois o zagueiro Ramon arranca em contra-ataque, avança pela direita e na hora de finalizar bate em cima do goleiro, que dá o rebote. Junior Paraíba finaliza na sobra, mas Edson defende.

O próximo compromisso do Altos na Copa do Nordeste será no dia 9 de fevereiro, quando o time vai até Fortaleza enfrentar o Ceará. Antes disso, o Jacaré tem compromisso pela Copa do Brasil. O time recebe o Santos (SP) no dia 6 de fevereiro.

Torcedor agredido

No começo do segundo tempo uma situação triste chamou atenção do público presente no estádio Lindolfo Monteiro. O torcedor identificado como da torcida do Remo (RN) foi agredido por vários minutos por torcedores do Abc, de Natal. Segundo relatos o motivo foi o fato do torcedor ter tentado puxar a faixa da torcida organizada “Garra Alviverde”.

O policiamento presente do estádio demorou bastante para conseguir contornar toda a confissão e torcedor saiu do estádio gravemente ferido.





Fotos: Jailson Soares/ODIA

Adriana MagalhãesPâmella Maranhão