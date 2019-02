Altos recebe Santos-SP no estádio Albertão pela Copa do Brasil

Hoje será a vez do Altos entrar em campo pela Copa do Brasil. O adversário será o Santos (SP) a partida acontece às 18h15min, no estádio Albertão, em Teresina. A equipe piauiense precisa vencer para avançar até a segunda fase, mas o time paulista tem a vantagem de jogar pelo empate. A principal baixa será do atacante Manoel, com lesão de menisco, mas deve ir compor o banco como forma de apoiar seus companheiros.



O técnico do Altos, Leandro Campos, destaca a importância da competição e as dificuldades que irá encontrar. “É logico que tecnicamente nos sabemos do potencial da equipe do Santos uma equipe de 1ª divisão de campeonato brasileiro, com grandes jogadores e grande treinador, mas ao mesmo tempo temos que ambicionar também e estamos trabalhando para isso”, explica.

Um ponto que o treinador Leandro Campos cita como a favor do Altos é a questão do desgaste do Santos, pois o time fez uma sequencia de jogos três jogos fora na última semana. “Naturalmente vamos usar a questão do desgaste contra eles, mas independente de qualquer situação sabemos é um campo mais rápido, porem em condições piores e isso pode prejudicar nossa equipe, mas também a equipe do Santos”, frisou Leandro Campos.

A equipe comandada por Sampaoli vem de um resultado negativo no Campeonato Carioca diante o Ituano, derrota por 5x1, que além de ter sido por um placar elástico foi também a primeira da temporada 2019. O Santos não treinou em Teresina. O time desembarcou às 1h da manhã desta quarta-feira (6).

O jogo entre Altos x Santos acontece hoje (6), às 18h15min, no estádio Albertão. O jogo é valido pela 1ª fase da Copa do Brasil. Os ingressos são encontrados no palco da partida, com valores de R$ 50, 30 e 20 reais. Todos com direito à meia entrada.





Ganso descarta estreia no Fla-Flu e alfineta Sampaoli em apresentação

Reforço mais badalado do Fluminense nos últimos anos, o meia Paulo Henrique Ganso foi apresentado com pompa e ação de marketing nesta terça-feira (5). Ao lado do presidente Pedro Abad, ele falou de sua expectativa em atuar pelo novo clube.

"Prazer enorme vestir essa camisa. Espero fazer muitas coisas boas e dar muitas alegrias. As coisas já deram certo. Dentro de campo é consequência do que farei nos treinos", afirmou o jogador, que recebeu a camisa 10 tricolor na entrevista coletiva por meio de uma "entrega" da patrocinadora do Flu, uma empresa de delivery.

O meia prometeu sua estreia para o mais breve possível, mas já descartou que possa entrar em campo para o Fla-Flu deste sábado (9), válido pelas semifinais da Taça Guanabara. Ele disse ainda aguardar as decisões do técnico Fernando Diniz sobre seu posicionamento e demonstrou empolgação com sua chegada ao Rio.

"Acho que uma semana ou dez dias (de preparação) serão suficientes. É mais se entrosar com o grupo. Por mim, estaria pegando um avião para Teresina (local do jogo contra o River-PI, nesta terça) agora. A motivação é gigantesca. Nunca havia sentido esse momento com o torcedor para me receber no aeroporto", disse.

Antes de acertar com o Flu, o meia chegou a ser sondado pelo Santos, clube pelo qual foi revelado para o futebol. No entanto, ele indicou ter negado retorno à equipe paulista devido a presença no comando técnico de Jorge Sampaoli, que se tornou seu desafeto no período no Sevilla. (Folhapress)

Biá BoakariPâmella Maranhão / Foto: Jailson Soares