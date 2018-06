Altos realiza treinos fechados para enfrentar o Ferroviário do Ceará

O clima no altos é de mistério. O time comandado por Oliveira Canindé, se prepara para enfrentar o Ferroviário, do Ceará, pelas oitavas de final do Campeonato Brasileiro Série D. Os últimos treinos da semana foram realizados com portões de fechados e segundo técnico, Oliveira Canindé, informação no momento é algo privilegiado.



“Precisamos nos precaver, nós prevenir de toda a forma e nós munir de forma a conseguir esse bom resultado. Estamos tentando conseguir informações do adversário, mas não está sendo fácil, então o ideal é não facilitar a vida deles também. É um jogo decisivo”, disse Canindé.

Técnico Oliveira Canindé (Foto: Moura Alves)



O Altos faz o primeiro confronto diante o Ferroviário-CE fora de casa e pensando nisso, os últimos treinos foram no estádio Albertão, em Teresina. De acordo com o treinador ,como forma de simular as medidas do palco do jogo: a Arena Castelão.

“Exatamente isso. O tamanho é mais próximo, o gramado é melhor e eu tive até mesmo como trabalhar melhor as jogadas que estava pensando para essa partida. Tudo isso acrescenta”, explicou Canindé.

Entre os jogadores o clima é de concentração máxima e o objetivo é construir a vantagem fora de casa e não repetir as falhas do último jogo diante o Nacional-AM em que o time saiu de campo com uma derrota por 4 a 2. “Aquele jogo foi atípico, pois o time deles veio para a cima da gente porque precisavam construir o placar, acredito que o Ferroviário não irá se expor assim, mas o importante é que todos compreendemos que mudou a chave e a competição está mais difícil a cada adversário”, disse Klenisson.

O jogo entre Ferroviário-CE e Altos acontece na segunda-feira (18), às 20h, no Arena Castelão. O jogo de volta será no sábado (23), às 16h, na cidade de Altos. O Jacaré segue na briga pelo acesso até a Série C. As duas equipes brigam por uma vaga nas quartas de final.

Pâmela Maranhão