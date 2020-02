Altos-PI e Vasco: Agentes de trânsito estarão nas ruas

Equipes de agentes de trânsito atuarão na noite desta quarta-feira (12), a partir das 20h, em vias próximas ao estádio Albertão, que recebe a partida entre os times do Altos-PI e Vasco da Gama (RJ). O jogo acontece às 21h30, na estreia pela Copa do Brasil 2020. Para uso das dependências do estádio estão liberados 13.500 lugares.



Agentes de trânsito estarão nas proximidades do Albertão. Assis Fernandes



Os agentes ficarão até o final da partida, depois 23h, no cruzamento das avenidas Barão de Castelo Branco com Gil Martins; Miguel Rosa com Gil Martins; e Gil Martins com a rua Motorista Joca, próximo ao prédio da Fiepi.

O gerente de operações e fiscalização da Strans, Denis Lima, explica que o horário mais crítico é na dispersão dos torcedores. “No final da partida, a aglomeração de carros e pessoas é muito grande e todos devem ter tranquilidade, aguardando a sua vez de passarem nos cruzamentos para evitar acidentes”, alerta.

Ascom