Altos-PI e Fluminense-PI conhecem datas na Copa do Brasil; veja modelo de disputa

Altos-PI e Fluminense-PI conheceram, nesta segunda-feira (27), o regulamento e calendário da Copa do Brasil de 2022. Segundo a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), a competição começará nos dias 23 e 24 de fevereiro, datas reservadas pela entidade para a realização de parte dos jogos da 1ª fase – onde os times piauienses entram em campo. Os confrontos ainda não foram definidos.



Créditos: Lucas Figueiredo/CBF



Conforme o regulamento, os confrontos das duas fases iniciais serão disputados em jogo único. Na primeira, que reunirá 80 clubes, o time pior colocado no ranking da CBF será o anfitrião, enquanto a equipe mais bem posicionada terá a vantagem do empate. Na segunda, os desempates serão nos pênaltis. A partir da terceira fase, os duelos terão partidas de ida e volta, também com decisão por penalidades em caso de igualdade no placar agregado.

Confira a tabela da Copa do Brasil

1ª Fase: 23/02, 24/02, 02/03 e 03/03;

2ª Fase: 09/03, 10/03, 16/03 e 17/03;

3ª Fase: 20/04 e 21/04; 11/05 e 12/05;

4ª Fase (Oitavas de final): 22/06, 23/06, 13/07 e 14/07;

5ª Fase (Quartas de final): 27/07, 28/07 e 17/08 e 18/08;

6ª Fase (Semifinal): 24/08 e 14/09;

7ª Fase (Final): 12/10 e 19/10;

Ao todo, 92 clubes devem entrar em ação na Copa do Brasil 2022, isso levando em conta as vagas dos clubes brasileiros da Libertadores, Bahia e Remo, atuais campeões da Copa do Nordeste e Copa Verde, respectivamente, além do Botafogo, campeão brasileiro da Série B deste ano.

Veja pontos do regulamento:

A 1ª fase será nos dias 23 e 24 de fevereiro e 2 e 3 de março.

80 clubes disputam a 1ª fase em jogos únicos. A segunda fase será no mesmo formato;

Os confrontos da 4ª, 5ª e 6ª fases serão definidos em sorteio e todos poderão se enfrentar;

As finais serão nos dias 12 e 19 de outubro;

Apenas o campeão garante vaga na Libertadores em 2023.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no

Com informações da Confederação Brasileira de Futebol