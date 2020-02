Altos inicia venda de ingressos para jogo contra o Vasco da Gama

Foram definidos os postos de vendas para a partida entre Altos e Vasco da Gama, que acontece na próxima quarta-feira, 12, ás 21h30min, no estádio Albertão, em Teresina. A partida única é valida pela Copa do Nordeste e ao Jacaré apenas a vitória interessa para conseguir a classificação até próxima fase e por consequência colocar cifras valiosas no cofre visando o decorrer da temporada 2020.

O Altos segue se preparando para partida e chega confiante, apesar de ciente que o favoritismo está todo do outro lado. O Jacaré é líder do Campeonato Piauiense, com 10 pontos somados em quatro jogos, são três vitórias e um empate. O time de Fernando Tonet quer apostar em uma estratégia para surpreender o gigante da colina.



O Altos segue se preparando para partida e chega confiante - Foto: Jailson Soares/O Dia

O Vasco vive uma crise na temporada. O time de Abel Braga foi recentemente eliminado da Taça Guanabara pelo Botafogo e tem no ano de 2020; uma vitória, um empate e duas derrotas. O jogo entre Altos e Vasco acontece na próxima quarta-feira, 12, ás 21h30min, no estádio Albertão. O time carioca joga por vitória ou empate. Para os piauienses vencer é a única opção para seguir na competição nacional.

Os valores dos ingressos serão; 30,00 reais arquibancada placar. 50,00 reais arquibancada cabine. 80,00 reais cadeiras. Todos os setores com direito a meia entrada mediante apresentação do documento.

Postos de vendas em Teresina:

Sede da Federação de Futebol do Piauí (FFP)

Centro Musical

Lojas Sport Carlos

Mavelu Sports

Postos de vendas na cidade de Altos;

Ribeiro Eletromóveis

Milenez Eletromóveis

Junior Barbshop

Pâmella Maranhão, do Jornal O Dia