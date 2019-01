Altos foca em correções e pede apoio da torcida para confronto diante Abc-RN

O Altos está ajustando os últimos detalhes para enfrentar o ABC, de Natal. A partida válida pela 2° rodada da Copa do Nordeste será neste domingo (27), às 19h30, estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina.



Os atletas estão cientes de que o Altos ainda não fez uma grande partida no ano. Foram dois jogos e dois empates. "A ausência de vitória realmente nos incomoda, mas é começo de temporada e o grupo está encaixando. Leandro está corrigindo algumas coisas, principalmente bola parada que vem sendo nosso maior erro ate agora", disse o meia Ancelmo Júnior.

Titular na zaga Alviverde, o defensor Ramon Baiano concorda com o companheiro de equipe, mas pede a presença do torcedor nas arquibancadas do Lindolfo Monteiro. "Eu peço paciência e que eles estejam no Estádio para nos incentivar e apoiar. Ainda não fizemos uma grande partida, porem a evolução está acontecendO e com certeza será um grande jogo", afirmou.

O Altos marcou duas vezes esse ano. A primeira com o lateral Thiaguinho e a segunda com o atacante Luizão. O centroavante sabe do nível do adversário para próximo jogo, mas segundo ele o Altos só pensa na vitória. "Estamos acompanhando eles e sabemos que estão bem na temporada, com uma sequência de vitorias, mas jogando em casa precisamos fazer valer mando. O nosso técnico aos poucos está passando as características do Abc e vamos procurar encontrar essas falhas", frisou Luizão.

O jogo entre Altos x ABC (RN) acontece neste domingo (27), às 19h30, no Lindolfo. O jogo é valido pela 2° rodada da Copa do Nordeste. Na rodada de estreia o Jacaré ficou no empate diante O Moto (MA) e somou um ponto.





Começa venda de ingressos para jogo contra o ABC-RN

A equipe do Altos volta a campo neste domingo (27) para jogo contra o ABC, de Natal, que acontece às 19h30min, no estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina. O jogo é valido pela 2ª rodada da Copa do Nordeste, e como forma de atrair o torcedor a diretoria do clube decidiu fazer uma promoção para tentar encher o estádio. A estreia do Altos na Copa do Nordeste foi com empate (1x1) diante o Moto Club (MA). Essa será a primeira partida em casa.



A promoção é através da compra de camisa do clube. O torcedor que comprar a camisa no valor de R$ 100, 00 ganha um ingresso arquibancada para o jogo contra o ABC (RN) de domingo (27), são 200 camisas inclusas na promoção. “A principio a promoção é nesse jogo, pois estamos esperando a posição do fornecedor porque o objetivo é estender essa promoção por muitos jogos”, disse o presidente Warton Lacerda.

Na ocasião, o presidente do Altos falou também sobre as obras do estádio Felipe Raulino. “Estão praticamente concluídas, mas acredito que até sábado se encerra, pois estamos trabalhando de forma bem intensa no projeto de segurança, barras antepânico e ante esmagamento, além das saídas do estádio. Está sendo bem trabalhado isso e quem imagina o projeto não vê tudo e quando começamos a trabalhar sempre aparece algo a mais”

Os ingressos estão à venda em Teresina na federação de futebol hoje (25). Em Altos, estão à venda no estádio Felipão e no Bar ‘O Morais’. No sábado (26) começam a ser vendidos na bilheteria do Lindolfo Monteiro e domingo (27) também no próprio estádio. As cadeiras são 50 reais, arquibancadas 30 reais e geral 20 reais. Todos com direito a meia entrada.

Pâmella Maranhão