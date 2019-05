Altos faz último treino antes de jogo contra o Central -PE

O Jacaré encerrou na quinta-feira (16) atividades visando o jogo contra o Central, de Caruaru, que acontece neste domingo (19), em Caruaru, Pernambuco.



“Sabemos que é um jogo decisivo para a gente. O fato de ter perdido dentro de casa pesou e agora precisamos somar pontos fora. Estamos focados no trabalho que professor Estevam passou e mesmo cientes de como é difícil jogar lá dentro, vamos buscar esses três pontos”, disse o capitão Dos Santos.

O time realizou um coletivo apronto na tarde de ontem e na parte da noite pegou a estrada rumo a Caruaru. São quase 15h de estrada e lá na terra do adversário irão realizar dois treinos. Um na tarde desta sexta-feira (17) e no sábado (18) pela manhã.

O Central é o ex-clube de dois jogadores do Altos o zagueiro Yuri, provável titular da defesa e o lateral direito Dudu Gago. Além deles, o próprio técnico Estevam Soares também estava sob o comando do time no começo do ano.

“É muito difícil jogar no domínio deles e nós sabemos, pois já jogamos lá, mas não temos opção além de nós superar na partida. Temos varios conhecidos lá é isso deve ajudar para ter uma noção do estilo de jogo”, conta Yuri.

O Altos atualmente tem três pontos dentro do grupo A5. Está atrás do Central , que também tem três pontos, mas está à frente dos piauienses por conta do saldo de gols e o Atlético Cearense é o líder do grupo com seis pontos e 100% de aproveitamento. O jogo entre Central X Altos neste domingo (19), às 16h, no estádio Lacerdão, em Caruaru, Pernambuco.

Biá BoakariPâmella Maranhão / Foto: Elias Fontinele/ODIA