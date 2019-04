Em despedida do Nordestão, Altos perde para o CSA-AL

Cruzamento de Radsley, o zagueiro do CSA desviou e assim Altos abriu o placar (FOTO: Elias Fontenele)

A equipe do Altos se despediu da Copa do Nordeste 2019 com nova derrota. O time começou o jogo marcando, mas cedeu a virada ao CSA-AL e jogo se encerrou no placar de 2x1, no estádio Albertão. Os gols foram de Didira e Victor Silva para o CSA, e Ronaldo Alves (contra0 para o Altos. O Jacaré está fora da competição Nordestina e saí da primeira fase com apenas dois pontos somados. Agora, foca nas semifinais do Piauiense que enfrenta o 4 de Julho na próxima quarta-feira (3), às 15h45min, no estádio Felipão, em Altos.

O jogo

O primeiro tempo foi fraco e de pouca movimentação das duas equipes. Apesar disso, o Altos conseguiu abrir o placar aos cinco minutos, em gol contra de Ronaldo Alves, em cruzamento de Radsley, o zagueiro coloca o pé para tirar e desvia a direção do chute.

Depois disso, muita troca de passe, mas desorganizado e sem reais chances. Aos 22, Andrade faz defesa, mas sem sustos a meta do Jacaré. Aos 25 minutos, Radsley arrisca de longe. Fim de primeiro 1 a 0 para o Altos.

Vale destacar que o time do técnico Maurílio Silva veio completamente mudada para esse jogo, pois essa partida marca a despedida do time da Copa do Nordeste. A zaga teve a estreia do garoto Jandielson, 20 anos, que veio por empréstimo do Sport (PE) e ainda não tinha entrada em campo. E nomes como capitão Dos Santos e a dupla de zaga Renato Santos e Ramon Baiano foram para banco como forma de descansar os atletas pensando nas semifinais do Estadual que acontecem na quarta-feira (3) e domingo (7) diante o 4 de Julho.

Altos se despediu da competição Nordestina (FOTO: Elias Fontenele)

Inicio de segundo tempo e o técnico Maurílio Silva mexe na equipe e coloca Ramon Baiano para saída de Raygol. Fica com três zagueiros em campo e chama a equipe do CSA para sua área. Logo aos sete minutos, o CSA chega ao empate com Didira, em chute da entrada da pequena área.

Depois disso, o adversário cresce na partida e Patrick Fabiano, que entrou no segundo tempo quase marca o segundo aos nove minutos. Chute forte que assusta o goleiro Andrade. Patrick teve nova chance aos 13 minutos, a bola subiu demais. O CSA seguia melhor no jogo e com melhores chances e aos 29, Dawhan arrisca de longe a bola toca o travessão e sai.

O gol da virada saiu aos 36 minutos da segunda etapa com Victor Silva. Jogada bem trabalhada pela equipe alagoana, cruzamento, Sidney era o corte. A bola sobra para Victor, que estava livre. 2 a 1 para o CSA.

Altos se despediu da competição Nordestina (FOTO: Elias Fontenele)



Com o resultado, o Altos encerra a Copa do Nordeste com a pior campanha entre os 16 clubes. Apenas dois pontos somados, em oito jogos. Dois empates e seis derrotas. O time tem ainda o Campeonato Piauiense e Série D do Brasileiro na temporada.

Pâmela Maranhão e Cícero Portela