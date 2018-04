Altos e River decidem título do Campeonato Piauiense neste domingo

Neste domingo (15), os amantes do futebol piauiense irão conhecer o campeão da temporada. Altos e River fazem os últimos 90 minutos da decisão do título neste domingo (15), às 16h, no estádio Felipão, em Altos. A primeira parte da decisão aconteceu na última quarta-feira (11) em que os times ficaram no empate sem gols. O resultado amplia a vantagem para o Jacaré que precisa apenas de um novo empate para conquistar o segundo título desde sua fundação. Ao River, apenas a vitória interessa para garantir o título.

Arbitragem de fora

A arbitragem da partida será de fora do estado, assim como no primeiro jogo. O árbitro central será Rafael Klaus e os assistentes serão Marcelo Carvalho e Danilo Ricardo, todos árbitros FIFA de São Paulo. Os ingressos para o jogo são encontrados na bilheteria do estádio Felipão pelo valor de R$ 10,00.

Sob comando de Kobayashi, Altos pode chegar ao 2º título

Nos últimos dois anos a história do técnico Paulinho Kobayashi está diretamente ligada ao clube do Altos e vice-versa. O jovem time piauiense, fundado em 2013, disputou sua primeira competição oficial no ano de 2015 e, em 2017, conquistou o primeiro e até então único título de campeão Piauiense, na época, sob o comando de Kobayashi. No domingo (15), um novo capítulo pode ser escrito e mais uma vez Paulinho Kobayashi, é o comandante do Jacaré, agora, na busca de se sagrar bicampeão Estadual.



Paulinho Kobayashi na busca de se sagrar bicampeão Estadual (Foto: Divulgação)



Assim como em 2017, Paulinho Kobayashi chegou esse ano para ser a solução dos problemas no Altos. Após a passagem de Francisco Diá, e a demissão de Ruy Scarpino, Paulinho comandou o time durante o returno do Estadual e levou a equipe ao título. Esse ano o ‘chamado’ foi parecido e após a demissão de Waldemar Lemos o técnico acertou seu retorno ao clube e novamente disputa uma final de Campeonato Piauiense e está com as mãos próximas a Taça

Wallace Lemos e sua ‘missão’ no Galo Carijó

O mineiro Wallace Lemos teve a oportunidade de mostrar seu trabalho como técnico na região Nordeste e em específico no Piauí esse ano, e independente do desfecho de domingo (15), já tem sua importância dentro do Galo Carijó. Wallace chegou ao River com a missão de reinserir um dos maiores clubes do estado no cenário nacional e isso ele fez. Em 2019, o River já tem vaga garantida na Copa do Brasil, Série D do Brasileiro e pelo menos na Pré-Copa do Nordeste.



Técnico Wallace briga pelo título 31 da história do tricolor piauiense (Foto: Jorge Henrique Bastos)



O técnico recebeu em suas mãos um River que tinha apenas o Campeonato Piauiense. Além disso, um elenco completamente reformulado e apostando em jogadores mais jovens e poucas peças com experiência. Apesar disso, ultrapassou toda desconfiança e no domingo (15) briga pelo titulo de número 31 da história do Tricolor Piauiense e o primeiro do seu currículo como técnico.

Pâmella Maranhão - Jornal O Dia