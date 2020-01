Altos e Piauí jogam nesta quarta-feira, às16 horas, no estádio Felipão

A tarde desta quarta-feira (29) será de jogo pelo Campeonato Piauiense. Altos e Piauí se enfrentam, às 16h, no estádio Felipão, na cidade de Altos. O Jogo marca a estreia do técnico Jorge Bug no comando do Enxuga-Rato e de cara irá enfrentar o vice-líder na tabela, com seis pontos somados e 100% de aproveitamento no Estadual. A partida é válida pela 3ª rodada do Piauiense.

Apesar de ainda estar se ambientando ao novo estado e novo clube, Jorge Bug demonstra conhecer o adversário que vai enfrentar. “É um adversário de qualidade e que está na vice liderança na tabela. Vamos ainda realizar uma palestra horas antes do jogo e passar aos atletas quem do Altos merece uma atenção a mais, uma marcação diferente e o objetivo é sair de lá vitorioso”, disse Bug.

O jogo contra o Altos será a estreia oficial de Bug no comando, com troca de Kennedy Gomes por ele, mas o treinador acompanhou o jogo contra o River das arquibancadas e fala sobre a necessidade de dar mais velocidade, intensidade e qualificar o passe do time. “A troca de passe precisa ser melhor executada, pois esses erros geram contra ataques que podem ser fatais”, acrescentou.



Sob o comando do técnico Jorge Bug, os jogadores do Piauí participam de treino de preparação técnica para o jogo desta quarta-feira e Jesus Vitor devem ganhar oportunidade na formação titular. “Eu estou treinando muito bem e espero estar entre os titulares dele, ne? Acredito que entrei bem nos dois jogos e posso colocar essa velocidade na partida que ele tanto pede”, explica o garoto.

Pâmella Maranhão