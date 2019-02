Altos é atropelado pelo Santos e sai de campo com derrota histórica

O Jacaré perdeu para o Santos, do técnico Sampaoli por 7x1. A frase final do técnico Leandro Campos foi: lembrei do 7 a 1 da Copa, infelizmente.



O jogo

O Altos começou bem a partida e foi quem abriu o placar. Aos seis minutos, gol de Luizão. Ele aproveita escanteio batido por Ancelmo, a bola passa por todo mundo e Luizão empurra para dentro. Mas o Altos teve pouco tempo para comemorar. Aos 12, o Santos chegou ao empate com Luiz Felipe, bola levantada na área e ele marca de cabeça.

Com 24 minutos, a virada do Santos saiu com Derliz. O time bate o centro e já marca o terceiro, com Alison. Cruzamento na pequena área o atacante aparece sozinho. 28 minutos e mais gol do Peixe, agora com Carlos Sánchez, acerta um belo chute da entrada da pequena área. 4 a 1 para o Santos, e ainda no primeiro tempo o time chegou ao quinto gol, com Carlos Sanches novamente.

Início de segundo tempo e o técnico Leandro Campos mexe na equipe e coloca Wesley e Freitas em campo. O time melhora, mas não o suficiente para tentar equilibrar o placar. Com nove minutos, Júnior Paraíba perde a melhor chance do Altos na segunda etapa, de cara com o goleiro, ele tira o Camisa 1 da jogada, mas finaliza para fora.

Solteldo marca o 6 a 1, acertando um chute despretensioso. Aos 37, Diego Bituca marca o sétimo e encerra o maior chocolate da historia do clube do Altos.

Com o resultado o Altos está fora da Copa do Brasil. O time volta a campo no sábado (9), às 16h, quando enfrenta o Ceara pela Copa do Nordeste.

Adriana MagalhãesPâmella Maranhão