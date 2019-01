Altos e ABC-RN medem forças pela Copa do Nordeste neste domingo

O Altos vai fazer sua estreia ‘em casa’ pela Copa do Nordeste. Neste domingo (27) o Jacaré enfrenta o ABC, de Natal, às 19h30min, no estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina. A partida será a primeira do Altos diante o seu torcedor na competição Nordestina. Na primeira rodada o Altos visitou o Moto Club (MA) e ficou no empate em 1x1.



Foto: Jailson Soares/ODIA

Na sexta-feira (25) o Jacaré treinou no palco da partida. O técnico Leandro Campos falou sobre o adversário e destacou o trabalho realizado pelo treinador Ranielle Ribeiro, conhecido por Leandro. “Fizemos o acompanhamento inclusive com informações bem precisas com os três jogos do ABC. Sabemos da qualidade do adversário. O treinador da equipe do ABC foi meu preparador físico nos dois anos que estive lá, então ele conhece muito bem minha metodologia de trabalho e nos vamos tentar desviar um pouquinho”, disse Leandro.

O ABC do técnico Ranielle vem de dois resultados positivos. Uma vitória por 3 a 0 em cima do América e na quarta-feira (23) venceu o Assu por 3 a 2 e assumiu a liderança do Campeonato Potiguar. O maior diferencial da equipe é o fato de ter um elenco que joga junto há algum tempo.

Para o Altos os fatores positivos podem ser a torcida, pois está sendo realizado promoção como forma de lotar o estádio e também a questão do elenco não ter jogado no meio da semana. “É um lado bom em comparação a eles (ABC), mas precisamos ser inteligentes e saber usar isso”, frisou o treinador Leandro.

Baseado nos treinos da semana, Leandro Campos deve manter o time base que empatou com o 4 de Julho pelo Estadual: Andrade, Ademir, Renato dos Santos, Ramon Baiano; Tiaguinho, Dos Santos, Sidney, Junior Paraíba e Ancelmo; Manoel e Luizão.

O jogo entre Altos x ABC (RN) acontece neste domingo (27), às 19h30min, no Lindolfo Monteiro. O jogo é valido pela 2ª rodada da Copa do Nordeste.

Biá BoakariPâmella Maranhão