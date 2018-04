Altos bate River e se sagra bicampeão Piauiense

O Altos é bicampeão Piauiense. Diante do seu torcedor, no estádio Felipão, em Altos, o Jacaré e o técnico Paulinho Kobayashi izeram valer o favoritismo e chegaram ontem (15) ao segundo título piauiense em dois anos (2017/2018). O Altos é dono de uma campanha impecável na temporada 2018 durante o Estadual e, em 14 jogos, são nove vitórias, duas derrotas e três empates. O Alviverde ainda tem no elenco alguns dos melhores nomes da competição, inclusive o artilheiro do Campeonato Piauiense com 11 gols marcados, o atacante Manoel. Os gols da partida foram marcados por hiaguinho, Joelson, Dos Santos e Esquerdinha. No River, Fabiano e Márcio Diogo diminuíram.



A equipe do Altos entrou em campo no 220v e, logo com um minuto, abriu o placar (Foto: Assis Fernandes/O Dia)



Um primeiro tempo com seis gols. Assim foi a primeira parte da inal entre Altos e River, no Felipão. A equipe do Altos entrou em campo no 220v e, logo com um minuto, abriu o placar com hiaguinho acertando um chute cruzado no canto do goleiro Victor. Aos sete minutos, mais Altos no ataque e Wagner arrisca chute, após roubar bola de Márcio Diogo. Com nove minutos, o segundo gol do Jacaré sai dos pés de Joelson. Em jogada ensaiada, Roger Gaúcho bate falta, Dos Santos toca para Joelson e ele chuta no gol.

O River precisa virar a partida e demonstra alguma reação aos 13 minutos com o atacante Fabiano, que tinha acabado de entrar em campo no lugar de Gustavo Radar. O atacante divide bola com Gideão e leva a melhor marcando o primeiro do Galo. O gol de empate saiu aos 37 minutos em chute do meio de campo do Márcio Diogo, em falha de Gideão, que soca errado a bola.

Mas o Altos não dá tempo sequer do River comemorar o empate e, um minuto depois, volta à frente no placar com o volante Dos Santos, em jogada bem trabalhada com a bola passando por Marconi, Manoel e Joelson até chegar ao capitão, que inaliza com chute cruzado e, ainda na primeira etapa, Esquerdinha marca o quarto gol.



Foto: Assis Fernandes/O Dia



Segundo tempo

Início de segundo tempo e o jogo segue com tempero de final. Ritmo acelerado e bola lá e cá. O River mexe aos nove minutos e coloca Daniel Marins em campo para saída de Marcos Vinícius. Aos 10 minutos, chance clara de Manoel para ampliar a vantagem para o Altos, só ele e o goleiro, e o atacante coloca para fora. Com 19 minutos, chance do Galo com Eduardo, após cobrança de escanteio, mas a bola toca na trave e não entra. Depois disso, mais mudanças dos dois lados. No River, sai Márcio Diogo e entra Tales Lima. No Jacaré, sai Manoel, em uma atuação apagada e entra Netinho.

Discussão

Aos 33 minutos, o momento mais tenso da partida. Eduardo e Éverton se estranham e começa uma discussão generalizada em campo. O juiz Rafael Klaus expulsa um de cada lado: Éverton do Altos e Fabiano do River.

E aos 40 minutos, as duas equipes desaceleram o ritmo, o Altos já estava com três zagueiros em campo e controlava mais a partida, apesar das investidas do Tricolor Piauiense.



Foto: Assis Fernandes/O Dia

Futuro

Com o resultado, o Altos tem garantido na temporada 2019 a disputa da Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Campeonato Brasileiro Série D. O River, com o vice-campeonato, tem vaga na Copa do Brasil, Pré-Copa do Nordeste e Sé- rie D do Brasileiro. O Altos começa no próximo domingo (22) sua caminhada em busca do acesso até a Série C, o time estreia contra o Sparta, de Tocantins.

Pâmella Maranhão - Jornal O Dia