Alisson é 7º lugar na Bola de Ouro e vence prêmio de melhor goleiro

Alisson é o melhor brasileiro na lista masculina de 2019 da Bola de Ouro, prêmio anual da revista France Football aos melhores jogadores de futebol do mundo. O brasileiro ainda foi eleito o melhor goleiro do mundo, vencendo o Troféu Yashin.

Na relação deste ano, divulgada nesta segunda-feira (2), o goleiro do Liverpool e da seleção brasileira ficou com a sétima colocação, superando nomes como Eden Hazard (13º), Antoine Griezmann (18º), Pierre-Emerick Aubameyang (20º) e Karim Benzema (26º), entre outros.

Entre os demais brasileiros indicados, Roberto Firmino, também do Liverpool, foi o 17º colocado. Já Marquinhos, zagueiro do Paris Saint-Germain, ficou em 28º, empatado com Donny van de Beek (Ajax) e João Félix (que trocou o Benfica pelo Atlético de Madri).

Melhor colocado do Brasil na lista de 2018, quando foi o 12º colocado, Neymar (Paris Saint-Germain) ficou fora das 30 primeiras posições neste ano. O mesmo aconteceu com Marcelo (Real Madrid), que foi 22º colocado no ano passado.



Foto: Reprodução/Instagram

A colocação de Alisson é a melhor de um brasileiro desde 2017, quando o próprio Neymar foi o terceiro colocado.

O holandês Matthis de Ligt foi o vencedor do Troféu Kopa, dado ao melhor jogador de até 21 anos do ano. De Ligt defende atualmente a Juventus, depois de deixar o Ajax no fim da última temporada.

O holandês é o segundo jogador da história a receber o prêmio, que homenageia o ex-jogador francês Raymond Kopa. Em 2018, Kylian Mbappé, do Paris Saint-Germain, foi o laureado.

O segundo lugar da categoria neste ano ficou com o inglês Jadon Sancho, do Borussia Dortmund. João Félix foi o terceiro.

O único brasileiro na lista de dez concorrentes ao prêmio era Vinícius Júnior, do Real Madrid.

Folhapress