Alexandre Pato treina finalizações no São Paulo

Alexandre Pato realizou, neste domingo, um treino de finalizações no CT do São Paulo. O jogador voltou para o Tricolor após passar por um período no futebol chinês e se prepara para o Campeonato Brasileiro. Neste sábado, ele acompanhou o elenco no primeiro jogo da semifinal do Campeonato Paulista, contra o Palmeiras, no Morumbi, que terminou em um empate sem gols.

Nas redes sociais, o atacante publicou uma série de vídeos do seu treinamento. Nos stories de Pato, é possível ver uma atividade de finalizações em que o jogador treina a pontaria com os dois pés. Ele foi o único jogador que participou da atividade, já que o São Paulo teve jogo no sábado.



Foto: Reprodução/Instagram

Alexandre Pato não pode jogar o Campeonato Paulista porque o período de inscrição de atletas já se encerrou. Sua estreia com a camisa do São Paulo só deve acontecer no Campeonato Brasileiro.

Enquanto isso, o São Paulo se prepara para o segundo jogo da semifinal do Campeonato Paulista, contra o Palmeiras, no Allianz Parque, no próximo domingo. Com o empate em 0 a 0 no jogo de ida, qualquer empate leva a decisão para os pênaltis. Uma vitória simples classifica o time para a final.

Gazeta Esportiva