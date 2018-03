Alex Sandro é cortado, e Tite convoca Ismaily para a Seleção

O lateral-esquerdo Alex Sandro foi cortado da seleção brasileira por lesão muscular na coxa direita. Depois de avaliar os exames de imagem, o departamento médico constatou o problema que o deixou sem condições de participar dos amistosos contra Rússia, na próxima sexta, e Alemanha, no dia 27. Para seu lugar, Tite chamou Ismaily, do Shakhtar Donetsk.

É a primeira vez que o lateral-esquerdo de 28 anos é chamado pelo treinador. Ismaily foi com 19 anos para a Europa e passou por Portugal (Estoril, Olhanense e Braga) antes de chegar à Ucrânia. No Brasil, surgiu na base do Ivinhema e defendeu ainda Desportivo Brasil e São Bento. No último domingo, ele marcou um dos gols da vitória do Shakhtar por 3 a 0 sobre o Mariupol pelo Campeonato Ucraniano.



Ismaily foi convocado pela primeira vez por Tite (Foto: Getty Images)

Dentre as observações in loco da comissão técnica, Ismaily foi acompanhado pelo técnico Tite e pelo coordenador Edu Gaspar em dezembro de 2017 e pelos analistas Fernando Lázaro e Matheus Bachi em fevereiro deste ano.

Alex Sandro, da Juventus, já havia sido convocado para substituir Filipe Luís, que sofreu uma fratura na fíbula da perna esquerda durante vitória do Atlético de Madrid sobre o Lokomotiv, pela Liga Europa. Filipe foi operado e tem expectativa de voltar a atuar em maio, antes da convocação de Tite para a Copa do Mundo.

Veja as informações da seleção brasileira para enfrentar a Rússia:

Local: estádio Luzhniki, em Moscou (RUS)

Data e horário: sexta-feira, às 13h (de Brasília)

Escalação: Alisson, Daniel Alves, Marquinhos, Miranda e Marcelo; Casemiro, Paulinho e Coutinho; Willian, Douglas Costa e Gabriel Jesus

Desfalques: Neymar (fratura no quinto metatarso do pé direito) e Filipe Luís (fratura na fíbula da perna esquerda )

Arbitragem: Aleksei Kulbakov (BLR), auxiliado por Dzmitry Zhuk e Aleh Maslianka (ambos de Belarus)

Transmissão: TV Globo (com Galvão Bueno, Casagrande e Arnaldo Cezar Coelho), SporTV (com Luiz Carlos Jr, Lédio Carmona e Roger Flores), reportagens de Tino Marcos, Mauro Naves e Marcelo Courrege, e GloboEsporte.com

Tempo Real: GloboEsporte.com, a partir das 11h30

Globo Esporte