Alemanha terá força total contra o Brasil com Müller, Kroos e Sané

O técnico Joachim Löw anunciou nesta sexta-feira os convocados para os amistosos da Alemanha contra Espanha e Brasil, ainda em março. Sem novidades, a lista tem 26 nomes e está recheada de estrelas como os meio-campistas Kroos (Real Madrid) e Özil (Arsenal), e os atacantes Müller (Bayern) e Sané (Manchester City), entre outros.

O elenco tem oito campeões mundiais em 2014 e 17 jogadores que venceram a Copa das Confederações em 2017, na Rússia. São eles: Ginter, Hummels, Boateng, Khedira, Draxler, Kroos, Özil e Müller. O Bayern é o clube mais representado na convocação, com sete atletas.

Sem entrar em campo desde 16 de setembro, com uma fratura no metatarso, o goleiro Neuer segue ausente - o titular deverá ser Ter Stegen, do Barcelona, a não ser que Löw faça testes. Também não foram chamados Götze, autor do gol do título no Maracanã, e Reus, que voltou a jogar recentemente pelo Borussia Dortmund.

Lista da Alemanha para amistosos contra Espanha e Brasil tem 26 nomes, sendo oito campeões do mundo em 2014 (Foto: Reprodução / Twitter)

- Queremos ter um grupo maior de jogadores no início do ano da Copa do Mundo. É importante para nós nos concentrar em trabalhar com os atletas nesta época e conversar individualmente com cada um. É claro que sabemos que essa é uma prioridade para eles e, mais importante, eles sabem o que precisamos fazer antes da convocação final. Para nós, o sucesso e a realização vão acima e além. Queremos ver e sentir que os jogadores estão dando tudo de si e, se queremos ter sucesso na Rússia de novo, precisamos antes recuperar essa fome incondicional – disse Löw.

O primeiro jogo da Alemanha nesta data Fifa será contra a Espanha, no duelo entre as duas últimas campeãs do mundo, no dia 23, em Dusseldorf. A reedição da semifinal de 2014 diante do Brasil acontecerá no dia 27, em Berlim, em jogaço com transmissão ao vivo da TV Globo, SporTV e GloboEsporte.com.

- Espanha e Brasil são testes de resistência bem-vindos, mas nesses jogos eu não estou interessado nos resultados, que não valem nada além de prestígio. Quero ver com qual paixão vamos trabalhar, como implementaremos os requisitos. Eu certamente vou testar um ou outro e tenho muito respeito pelas duas equipes, que eu acho que estão muito melhores em relação a 2014. Tanto Espanha quanto Brasil podem disputar o título na Rússia - afirmou o treinador.

A DFB (Federação Alemã de Futebol) aproveitou a oportunidade para divulgar detalhes do planejamento para a Copa do Mundo. A convocação da lista preliminar será feita em 15 de maio, no Museu do Futebol, em Dortmund. A seleção se apresenta para os treinos no dia 23 e fará amistosos contra Áustria (02/6) e Arábia Saudita (08/6). A viagem para a Rússia está marcada para 12 de junho. Os alemães estão no Grupo F ao lado de México (17/6), Suécia (23/6) e Coreia do Sul (27/6).

Confira a lista completa:

Goleiros: Bernd Leno (Bayer Leverkusen), Kevin Trapp (PSG) e Marc-André ter Stegen (Barcelona).

Defensores: Marvin Plattenhardt (Hertha Berlim), Jonas Hector (Colônia), Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach), Mats Hummels (Bayern), Antonio Rüdiger (Chelsea), Jerome Boateng (Bayern), Joshua Kimmich (Bayern) e Niklas Süle (Bayern).

Meio-campistas: Sami Khedira (Juventus), Julian Draxler (PSG), Toni Kroos (Real Madrid), Mesut Özil (Arsenal), Thomas Müller (Bayern), Emre Can (Liverpool), Sebastian Rudy (Bayern), Leroy Sané (Manchester City), Leon Goretzka (Schalke), Ilkay Gündogan (Manchester City) e Julian Brandt (Bayer Leverkusen).

Atacantes: Mario Gomez (Stuttgart), Sandro Wagner (Bayern), Lars Stindl (Borussia Mönchengladbach) e Timo Werner (RB Leipzig).

