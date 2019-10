Alberto Valentim deixa o Avaí e é o novo técnico do Botafogo

Alberto Valentim é o novo técnico do Botafogo. O treinador estava no Avaí e acertou sua saída do clube catarinense nesta sexta-feira -uma multa rescisória de R$ 200 mil foi paga. Ele se encontrará com o elenco em São Paulo, local da próxima partida do Alvinegro, contra o Palmeiras, neste sábado. O interino Bruno Lazaroni seguirá no comando do time enquanto o novo treinador ficará no camarote - a estreia será contra o Vasco, quarta, em São Januário.

Alberto Valetim, ex-técnico do Vasco. Reprodução Internet

Essa é a segunda passagem de Valentim pelo Botafogo. A primeira foi marcante por causa do título carioca sobre o Vasco. Pesou para seu retorno o bom conhecimento do elenco por parte do profissional. A aceitação de seu nome foi positiva e, portanto, o treinador passou a ser prioridade do Alvinegro, que tinha outas opções.

Sondado, Cuca nem sequer abriu conversas. Enderson Moreira chegou a ser o favorito por causa da multa rescisória de Valentim. Jair Ventura foi descartado pela forte rejeição de parte da torcida do Botafogo. Dessa forma, o Alvinegro resolveu as pendências com o Avaí e fechou a volta do novo treinador.

Ele assina contrato até o fim de 2020, mas corre sério risco de ter passagem encurtada. É que o Botafogo deverá virar empresa através do estudo encomendado pelos irmãos Moreira Salles em dezembro e o treinador não é um dos nomes favoritos para encabeçar o projeto. Existe, inclusive, uma cláusula para que não haja multa em caso de saída no fim do ano.

A primeira passagem de Alberto Valentim por General Severiano foi breve. Ele ficou no clube entre fevereiro e junho de 2018. O treinador, no entanto, criou forte identificação com os torcedores principalmente por causa do título carioca conquistado sobre o Vasco. Na decisão, conseguiu vitória emocionante nos pênaltis após Carli marcar no último lance do tempo normal. Nas penalidades, Gatito foi o herói.

Foram 11 vitórias, sete empates e outras sete derrotas. O último jogo de Alberto Valentim foi a vitória por 2 a 0 sobre o Athlético-PR, em 13 de junho de 2018, no Nilton Santos. O bom desempenho no Botafogo o deixou em destaque. Aceitou proposta do Pyramids FC, do Egito, e deixou o clube na nona colocação do Brasileiro. A passagem pelo país africano foi brevíssima por causa de um problema com dirigentes e proprietários do clube. Voltou ao Brasil no Vasco antes de chegar ao Avaí.

