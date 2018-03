Na última segunda-feira, após a participação da "Match for Africa", partida de exibição disputada na California, Roger Federer voltou a falar sobre sua possível participação na temporada de saibro. Ainda sem definir se jogará os torneios, principalmente Roland Garros, o suíço surpreendeu ao garantir que foi formado e sempre gostou de atuar em terra batida.

- Eu sou um jogador de saibro, essencialmente. Eu cresci no saibro. Eu também jogava em saibro indoor, era a minha quadra no inverno. Eu adorava jogar no saibro, mas no início da minhas carreira foi difícil porque eu perdi minhas primeiras 11 partidas e depois demorei para conquistar Roland Garros. Então, as pessoas pensaram: "Ele não gosta do saibro" - disse Federer na ocasião.

Dos 97 títulos conquistados por Federer, apenas 11 foram no saibro. Nada que abale o atual número 1 do mundo, que se considerou um jogador realizado neste tipo de piso, com seis triunfos em Masters, além de Roland Garros, em 2009. O último aconteceu no ATP de Istambul, em 2015.

- Talvez porque em outras superfícies os resultados vieram mais rápidos. Com o passar do tempo, por ter mais sucesso no piso duro, grama e indoors, comecei a fazer o calendário em torno disso. Acho que sou um bom jogador de saibro, mas há muitos jogadores melhores que eu. Eu tentei tudo, ganhei vários Masters 1000 no saibro, também Roland Garros. Eu sou feliz com minha carreira no saibro para ser honesto.

