Adriano recebe alta de hospital após ser internado com ferimento na mão

Adriano Imperador está de volta. Mas só de volta para casa, por enquanto. O atacante recebeu alta na noite da última quarta do hospital Unimed, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, que estava internado desde o dia 29 de março e passou 13 dias no hospital. Ídolo do Flamengo e Inter de Milão, ele operou a mão depois de ter feito um ponto caseiro, que inflamou.

De acordo com a equipe médica, o jogador apresentou grande melhora e recebeu alta no início da noite da última quarta-feira.

Quando foi internado, Adriano disse (em postagem no Instagram) que sofreu um acidente. Desse acidente ele cortou uma parte da mão e então tinha dado o ponto, que inflamou. Ele foi para hospital e ficou internado até então.

Atacante recebeu alta na noite da última quarta-feira (Foto: Reprodução/Instagram)

Aos 36 anos, o jogador não atua desde 2016, quando teve uma passagem-relâmpago pelo Miami United. Em entrevista ao programa Conversa com o Bial, no ano passado, ele declarou que voltaria a treinar em janeiro deste ano.

O Flamengo traçou um plano de recuperação, com consultas psquiátricas e orientação na parte física para ajudá-lo. Nas redes sociais, Adriano postou alguns vídeos de treinamentos na academia e em um campo de futebol, mas a rotina durou pouco e ele abandonou a tentativa.

Na semana passada, esteve em Milão ao lado da mãe e recebeu uma homenagem da Inter de Milão.

Globo Esporte