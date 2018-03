Adriano Imperador fere a mão, e é internado em hospital na Barra

Adriano Imperador está internado em um hospital particular na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. Por volta de 20h30 desta quinta-feira, o atacante postou um vídeo no Instagram com a mão esquerda enfaixada e bastante inchada. Ele tranquilizou os fãs:

"Oi, pessoal. Tudo bem? Pra mim, mais ou menos. Tive um acidente e desse acidente tive um corte, fiz ponto e esse ponto inflamou. Tanto que vocês podem ver que minha mão está inchada.

Voltei para o hospital para ver o que está acontecendo. O médico que é especialista em mão, falou: 'Adriano, vamos abrir isso de novo para ver o que está acontecendo'.

Não foi nada demais. Tá tudo certo, tudo bem. Espero que a imprensa não comece a inventar as coisas como sempre".

Adriano em vídeo postado em rede social (Foto: Reprodução/Instagram)



Aos 36 anos, o jogador não atua desde 2016, quando teve uma passagem-relâmpago pelo Miami United. Em entrevista ao programa Conversa com o Bial, no ano passado, ele declarou que voltaria a treinar em janeiro deste ano.

O Flamengo traçou um plano de recuperação, com consultas psquiátricas e orientação na parte física para ajudá-lo. Nas redes sociais, Adriano postou alguns vídeos de treinamentos na academia e em um campo de futebol, mas a rotina durou pouco e ele abandonou a tentativa.

Na semana passada, esteve em Milão ao lado da mãe e recebeu uma homenagem da Inter de Milão.

