Adiado, clássico entre Barcelona e Real Madrid será em dezembro

O clássico entre Barcelona e Real Madrid pelo Campeonato Espanhol, adiado em razão das manifestações populares na Catalunha, já tem data para acontecer.

Após reunião nesta quarta-feira (23), o Comitê de Competições da Real Federação Espanhola de Futebol anunciou a realização da partida para o dia 18 de dezembro, no Camp Nou.



Foto: Reprodução/Real Madrid FC

O duelo, válido pela 10ª rodada da liga espanhola, deveria ser disputado no próximo sábado, 26 de outubro. Contudo, as ruas de Barcelona têm sido tomadas por protestos de independentistas, que manifestam o repúdio pela prisão de nove líderes do movimento separatista catalão.

A federação havia sugerido aos clubes que o clássico trocasse de mando e acontecesse no Santiago Bernabéu, em Madri. No segundo turno, portanto, o jogo iria ao Camp Nou. A solução, porém, foi recusada pelo Barcelona.

Na última temporada, Barcelona e Real Madrid se enfrentaram quatro vezes: duas pela liga, com vitórias do Barça por 5 a 1 e 1 a 0, e duas pela Copa do Rei, com um empate em 1 a 1 e um triunfo por 3 a 0.

Folhapress