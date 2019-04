Acompanhado da família, Pato faz tour pelo Morumbi: “Meu lugar favorito”

Alexandre Pato aproveitou a quinta-feira para matar a saudade do Morumbi. Anunciado como novo reforço do São Paulo, o atacante esteve presente no estádio ao lado de seu pai, Geraldo, sua mãe, Rozeli, e sua namorada, Rebeca Abravanel.

Pato conferiu as obras que estão sendo realizadas para a Copa América, cumprimentou os funcionários que trabalham para reparar os danos causados no Morumbi pelas fortes chuvas do início de março e, claro, vestiu a camisa tricolor novamente.



Foto: Reprodução/Instagram

Ao pisar no gramado, Pato, se sentindo em casa, subiu em um dos gols do estádio, foi até o escudo do São Paulo posar para fotos, registrou o momento em suas redes sociais e confessou aos seus seguidores que aquele era “seu lugar favorito”.

Pato assinou contrato por três anos e nove meses com o São Paulo, que venceu a concorrência do Palmeiras para assinar com o atacante. Essa será a segunda passagem do jogador pelo clube do Morumbi. Na primeira, emprestado pelo Corinthians, ele disputou 101 jogos e marcou 38 gols.

Gazeta Esportiva