Acidente de moto mata atacante revelado pelo Vasco

O atacante Thalles Lima de Conceição Penha, 24, emprestado pelo Vasco à Ponte Preta, morreu em acidente de moto na manhã deste sábado (22), no bairro Monjolos, em São Gonçalo, região metropolitana do Rio de Janeiro.

O clube de Campinas confirmou a morte do atleta, revelado pela equipe carioca.

"De maneira triste e consternada, a Ponte Preta recebeu nesta manhã de sábado a notícia da morte do atacante Thalles em um trágico acidente. Neste momento de dor, a Ponte se solidariza com a família e todos os amigos. Thalles, nossos corações estão contigo", publicou a Ponte Preta em suas redes sociais.

A tragédia ocorreu na madrugada deste sábado, após colisão entre duas motocicletas, que atropelaram mais duas pessoas.

Até o momento, dois envolvidos no acidente morreram e outros três estão feridos. As vítimas estão no hospital Estadual Alberto Torres.

O Vasco também lamentou, em nota oficial. "O Club de Regatas Vasco da Gama comunica, com imenso pesar, o falecimento de Thalles Lima da Conceição Penha", disse o time cruzmaltino, que afirmou já ter acionado "seus setores para prestar o devido auxílio aos familiares do atleta".

Com a camisa do Vasco, Thalles disputou 157 jogos e fez 36 gols, conquistando os Cariocas 2015 e 2016.

FolhapressAdriana MagalhãesSandy Swamy